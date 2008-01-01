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Чуков Алексей Николаевич
6.3
1
Чуков Алексей Николаевич
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, Врач-стоматолог, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности Стоматология ортопедическая, ТГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
George Group
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 84
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
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