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  3. Чумак Надежда Александровна
Чумак Надежда Александровна
6.6
2

Чумак Надежда Александровна

Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный Медицинский институт, Стоматологический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", ТМедицинская академия последипломного образования, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
Владивосток, ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
2 отзыва

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