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  3. Циванюк Михаил Михайлович
Циванюк Михаил Михайлович
6.6
2

Циванюк Михаил Михайлович

Кардиолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22 кор. 2
2 отзыва

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