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Цветов Николай Владимирович
6.0
0
Цветов Николай Владимирович
Нарколог
,
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Фальк
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
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