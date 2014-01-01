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Цыбизова Татьяна Викторовна
6.9
3
Цыбизова Татьяна Викторовна
Педиатр
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрический факультет, 1979 г. окончания
Интернатура, Детская педиатрическая больница №1, 1980 - 1981 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Детская поликлиника №8, 1981 - 2014 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, 2014 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
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