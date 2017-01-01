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Цыганова Ираида Петровна
6.0
0
Цыганова Ираида Петровна
Терапевт
Стаж 39 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебное дело, 1981 г.
Курсы повышения квалификации
ЧУДПО "Центр дополнительного медицинского образования", Избранные вопросы терапии, 144 часа, 2017 г.
ТГМУ, Профпатология у рабочих вредных профессий, 72 часа, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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