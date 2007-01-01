Данилов Валерий Вадимович
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Автор более 25 печатных работ, 4 методических пособий для пациентов и врачей, и одного изобретения. Цель как специалиста: Занимается вегетативными дисфункциями, болевым и метаболическим синдромами и расстройствами мочеиспускания.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Посьетская, 32
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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