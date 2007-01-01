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Данилов Валерий Вадимович
6.6
2

Данилов Валерий Вадимович

Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 2006 г. окончания
  • Клиническая интернатура по неврологии, 2007 г.
  • Защитил кандидатскую диссертацию, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП «терапия», 2008 г.
  • СЦ по неврологии и терапии (на базе ТГМУ), сертификаты (терапия, неврология)
Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества Нейроурологов
Опыт работы
  • Врач-невролог, центр "Патология мочеиспускания", с 2007 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Центр патологии мочеиспускания
Владивосток, ул. Посьетская, 32
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва

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