  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Данилова Валентина Петровна
Данилова Валентина Петровна
6.0
0

Данилова Валентина Петровна

Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Педиатрия, Общее усовершенствование, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр хирургического отделения №2, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи