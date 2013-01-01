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Данильченко Ольга Александровна
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Данильченко Ольга Александровна
Клинический фармаколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Клиническая фармакология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-клинический фармаколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
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