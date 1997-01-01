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Даровских Анастасия Валентиновна
6.0
0
Даровских Анастасия Валентиновна
Рентгенолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Рентгенология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-рентгенолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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