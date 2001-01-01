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  3. Даянова Светлана Николаевна
Даянова Светлана Николаевна
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Даянова Светлана Николаевна

Массажист, Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Московская государственная академия физической культуры и спорта по специальности «Спортивная медицина, ЛФК, массажи», 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Массажист, инструктор ЛФК, медицинский центр «Панда Мед», с 2014 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Панда Мед
ул. Горная, 33
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
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