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Даянова Светлана Николаевна
6.0
0
Даянова Светлана Николаевна
Массажист
,
Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Московская государственная академия физической культуры и спорта по специальности «Спортивная медицина, ЛФК, массажи», 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Массажист, инструктор ЛФК, медицинский центр «Панда Мед», с 2014 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Панда Мед
ул. Горная, 33
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов
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