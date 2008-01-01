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  3. Дехтерева Валерия Александровна
Дехтерева Валерия Александровна
6.3
1

Дехтерева Валерия Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Ортодонтия", ВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
1 отзыв

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