Демченко Вера Борисовна
Стаж 19 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Доктор занимается наблюдением за здоровьем детей с рождения. Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний, а также патологии детей всех возрастов. Квалифицированный специалист в области вакцинопрофилактики. Проводит лекции для беременных женщин по вопросам грудного вскармливания и уходом за ребенком в первые месяцы жизни.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём детей
Педиатр
1300 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Консультация детей
Педиатр
500 р
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