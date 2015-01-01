Деменева Екатерина Викторовна
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Владеет всеми современными методами ультразвуковой диагностики на аппаратах УЗД последнего поколения. Специализируется на осмотрах экстренной хирургии и ультразвуковой диагностики сосудистой системы.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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