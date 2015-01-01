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  3. Деменева Екатерина Викторовна
Деменева Екатерина Викторовна
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Деменева Екатерина Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
  • Врач ультразвуковой диагностики, Центр лазерной флебологии
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Центр лазерной флебологии
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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