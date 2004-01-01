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Демидов Дмитрий Валерьевич
6.0
0
Демидов Дмитрий Валерьевич
Эпидемиолог
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Новожилова, 19
0 отзывов
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