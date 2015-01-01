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Демина Юлия Сергеевна
6.6
2

Демина Юлия Сергеевна

Терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва

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