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Денисова Светлана Анатольевна
6.6
2
Денисова Светлана Анатольевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный медицинский институт, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
Владивосток, ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
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