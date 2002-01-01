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  3. Дербасова Наталья Николаевна
Дербасова Наталья Николаевна
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Дербасова Наталья Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1982 - 1989 гг.
  • Интернатура по терапии, в МСЧ Дальзавода г. Владивостока, 1988 - 1990 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы клинической иммунологии», ВГМУ, 1992 г.
  • Профессиональная переподготовка по аллергологии и иммунологии в ВГМУ, 2007 г.
Участие в ассоциациях
  • Награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 2009 г.
Опыт работы
  • Врач аллерголог-иммунолог, Краевая клиническая больница, 1993 - 1994 гг.
  • Врач аллерголог-иммунолог, Поликлиника №4, 1994 - 2002 гг.
  • Заведующая городским аллерго-респираторным центром, врач аллерголог-иммунолог, 2002 - 2011 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
2000 р
4 отзыва

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