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Дерягина Виктория Георгиевна
7.6
7
Дерягина Виктория Георгиевна
Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Рязанский медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
Владивосток, ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
400 р
Консультация детей
Педиатр
500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
350 р
7 отзывов
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