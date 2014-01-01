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Димакова Мария Сергеевна
6.6
2
Димакова Мария Сергеевна
Педиатр
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, Педиатрия, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
, ГБУЗ "Приморский краевой перинатальный центр", 2015 - 2017 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника "Алёнка", 2017 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
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