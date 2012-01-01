Дмитриев Андрей Игоревич

- восстановление и коррекция речи после инсульта, операций на головном мозге и черепно-мозговых травм;

- коррекция звукопроизношения;

- восстановление и коррекция высших психических функций (памяти, мышления, внимания и пр.)

- восстановление и коррекция расстройств функции письма и чтения;

- логопедический массаж при нарушении тонуса мышц артикуляционного аппарата лицевой мускулатуры у взрослых и детей;

- преодоление расстройств функции глотания;

- коррекция речи при заикании;

- постановка голоса, дыхания, работа над дикцией.

- логопедический массаж (стимулирующий и расслабляющий).

- кинезиотейпирование