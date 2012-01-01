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Дмитриев Андрей Игоревич
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Дмитриев Андрей Игоревич

Логопед
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВФУ, Кафедра педагогической психологии, специальность «Логопедия», 2014 г. окончания
  • ДВФУ, Кафедра теории и методики профессионального образования, магистерская программа «Педагогика дистанционного образовательного сопровождения», 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПК «Избранные вопросы нейропсихологии», г. Владивосток, 2016 г.
  • Образовательная программа «Клинический образовательный комплекс STROKE», г. Владивосток, 2016 г.
  • Общеобразовательная программа «Современные педагогические технологии: от дошкольного до высшего образования», г. Владивосток, 2017 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участник Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы военно-полевой (морской) медицины», г. Владивосток, 2012 г.
  • Участник Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Человекоразмерное образование: проблемы педагогических практик в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона», г. Владивосток, 2015 г.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Логопед
По запросу
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