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  3. Дмитрий Юрьевич Хасин
Дмитрий Юрьевич Хасин
6.0
0

Дмитрий Юрьевич Хасин

Главный врач
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Реабилитолог
пр-т Красного Знамени, 137
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