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Догадова Людмила Петровна
5.7
1
Догадова Людмила Петровна
Окулист (офтальмолог)
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Адреса и стоимость приёма
Манус
Владивосток, ул. Морская 1-я, 4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв
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