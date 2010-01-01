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Должикова Людмила Юрьевна
6.7
4
Должикова Людмила Юрьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Интернатура, Дальневосточная Центральная Бассейновая больница, Педиатрия, 1981 - 1982 гг.
Курсы повышения квалификации
Специализация "Детская невропатология", 1985 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Дальневосточная Центральная Бассейновая больница, 1982 - 1986 гг.
Врач-невропатолог, Детская поликлиника №7, 1986 - 2010 гг.
Врач-невролог, Детская клиника Алёнка, 2010 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Станюковича, 16
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
4 отзыва
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