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Долгова Наталья Ивановна
6.0
0
Долгова Наталья Ивановна
Хирург
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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