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  3. Дольник Светлана Геннадьевна
Дольник Светлана Геннадьевна
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Дольник Светлана Геннадьевна

Физиотерапевт
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Физиотерапия", 2007 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-физиотеpапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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