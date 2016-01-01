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  3. Домжалова Галина Юрьевна
Домжалова Галина Юрьевна
6.5
3

Домжалова Галина Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
3 отзыва

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