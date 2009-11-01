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Дорофеева Влада Викторовна
7.3
13
Дорофеева Влада Викторовна
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультет, 1991 г. окончания
Первичная специализация по акушерству и гинекологии, МУЗ Дальнегорская ЦГБ 1995 г.
Первичная специализация по УЗД, г. Хабаровск, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
ТУ кольпоскопия; эндокринология в акушерстве и гинекологии, г. Хабаровск, 2008 г.
ТУ эндокринология в акушерстве и гинекологии, г. Санкт-Петербург, октябрь 2010 г.
ТУ актуальные вопросы в ультразвуковой диагностике, 2011 г.
Участник программы "Мирабель", г. Москва, 2011 г.
ТУ "Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья", Москва, 2014 г.
Сертификат УЗД, ТГМУ, 2017 г.
Сертификат, Акушерство и гинекология, РУДН, 2017 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
МУЗ Дальнегорская ЦГБ - женская консультация, гинекология и родильное отделение, г. Дальнегорск, 1995 - 2008 гг.
Врач акушер-гинеколог и УЗД, медицинский центр "Армо", г. Дальнегорск, 2003 - 2008 гг.
Медицинский центр "Санас", 2008 г.
Клиника "Ярослава", 2009 г.
Медицинский центр "Доктор Тафи", с 1.11.2009 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
13 отзывов
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