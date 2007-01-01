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  3. Дорошевская Анна Юльевна
Дорошевская Анна Юльевна
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Дорошевская Анна Юльевна

Ревматолог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский университет по специальности «Лечебное дело», 2007 г. окончания
  • Сертификат «ревматолога» получен в марте 2012 года.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ведение больных ревматологического отделения ГКБ №2, в качестве ассистента кафедры, 2007 – 2014 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
4 отзыва

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