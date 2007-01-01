Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дорошевская Анна Юльевна
5.5
4
Дорошевская Анна Юльевна
Ревматолог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский университет по специальности «Лечебное дело», 2007 г. окончания
Сертификат «ревматолога» получен в марте 2012 года.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Ведение больных ревматологического отделения ГКБ №2, в качестве ассистента кафедры, 2007 – 2014 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кривенко
Людмила Евгеньевна
Ревматолог
,
Терапевт
7.5
0
Записаться
Омельченко
Наталья Андреевна
Ревматолог
,
Физиотерапевт
6.6
2
Записаться
Дубиков
Александр Иванович
Ревматолог
7.6
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...