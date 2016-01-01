Дрозд Анастасия Сергеевна

Специализируется на диагностике и лечении стоматологических заболеваний у детей и взрослых.

Лечение осложнённого и неосложнённого кариеса с применением современных пломбировочных материалов.

Обработка каналов ручными и машинными инструментами

Распломбировка и перелечивание зубов, ранее леченных по поводу осложнённого кариеса.

Реставрация и восстановление анатомической формы.

