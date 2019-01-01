  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дубов Виталий Сергеевич
Дубов Виталий Сергеевич
6.0
0

Дубов Виталий Сергеевич

Гематолог
Стаж 3 года
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Диплом ФГБОУ ВО ТГМУ, 2019 г, специальность «Лечебное дело»
  • Ординатура – ФГБОУ ВО ТГМУ, 2019-2020 гг, специальность «Гематология»
  • Аккредитация ГБОУ ВПО ТГМУ, 2021 г, специальность «Гематология», действует до 08.2026 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 11А/2
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи