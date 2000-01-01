Дудедро Елена Борисовна
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Владеет основными методами диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В своей работе применяет современные методы обследования и лечения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на основе доказательной медицины.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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