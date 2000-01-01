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  3. Дудедро Елена Борисовна
Дудедро Елена Борисовна
6.9
3

Дудедро Елена Борисовна

Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1990-1996 гг.
  • Интернатура по специальности "Терапия" на базе ВГКБ №4 (МСЧ Дальзавода), 1996–1997 гг.
Курсы повышения квалификации
  • "Клиническая фармакология в практике врача", г. Владивосток, 2000 г.
  • "Избранные вопросы кардиологии. Неотложная помощь в кардиологии", г. Владивосток, 2000 г.
  • "Избранные вопросы ревматологии", г. Владивосток, 2002 г.
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Член кардиологического общества г. Владивостока, с 2002 г.
  • Член ассоциации гинекологов-эндокринологов, с 2005 г.
  • Член "Союза врачей и медицинских организаций Приморского края", с 2010 г.
Еще 2
Опыт работы
  • Врач-кардиолог, поликлиника городской клинической больницы №4, 2002-2013 гг.
  • Врач-кардиолог, Центр эндокринного здоровья и репродукции "Примавера", с 2010 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Примавера
Владивосток, пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
3 отзыва

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