Дудедро Елена Борисовна

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"Избранные вопросы кардиологии. Неотложная помощь в кардиологии", г. Владивосток, 2000 г.

"Избранные вопросы ревматологии", г. Владивосток, 2002 г.