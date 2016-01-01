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  3. Думкина Ирина Андреевна
Думкина Ирина Андреевна
5.7
1

Думкина Ирина Андреевна

Терапевт
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 46
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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