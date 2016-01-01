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Думкина Ирина Андреевна
5.7
1
Думкина Ирина Андреевна
Терапевт
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 46
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
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