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  3. Дурапова Валентина Кузьминична
Дурапова Валентина Кузьминична
6.6
2

Дурапова Валентина Кузьминична

Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
2 отзыва

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