Двойнишникова Ирина Николаевна
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Направление деятельности: рефлексотерапия, массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, неврологической патологии, помощь при отказе от пагубных привычек. Прием только по направлению лечащего врача.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
500 р
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