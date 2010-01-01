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Дыбов Владимир Викторович
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Дыбов Владимир Викторович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Анестезиология и реаниматология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
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