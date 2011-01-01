Дыдыка Людмила Александровна
Стаж 5 лет
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Острякова, 9А
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Владивосток, ул. Спортивная, 10
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
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