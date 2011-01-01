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  3. Дыдыка Людмила Александровна
Дыдыка Людмила Александровна
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Дыдыка Людмила Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2011 г. окончания
  • Ординатура по аллергологии–иммунологии, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
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По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
АкваЛор
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Острякова, 9А
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
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Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
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