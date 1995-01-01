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Дылдина Ирина Витальевна
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Дылдина Ирина Витальевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВБМУ, специальность: стоматология терапевтическая, 1995 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ, г. Владивосток, 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • Общероссийский стоматологический форум с международным участием «ХХI век – век прогресса в стоматологии», «Вопросы управление и менеджмента в практической стоматологии» «Актуальные вопросы стоматологии ХХI века», 2001 г.
  • ХII Дальневосточный международный симпозиум стоматологов, «Новые технологии в стоматологии», 2005 г.
  • Мастер-класс кандидата медицинских наук Турбиной О.В., «Современные концепции эндодонтического лечения», 2005 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Государственная поликлиника №7
  • Стоматологических клиниках "Имплантс"
  • "Медик-89"
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
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