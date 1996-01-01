Дзюба Игорь Станиславович
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Врач анестезиолог-реаниматолог, владеет всеми видами общего обезболивания: внутривенный, масочный, эндотрахеальный наркоз, проведение седации с применением местной анестезии как у взрослых, так и у детей. Умело обращается со специальной аппаратурой для наркоза, ИВЛ, мониторинга. Владеет методикой первичной сердечно-легочной реанимации, техникой закрытого массажа сердца, обладает навыками купирования ларингоспазма, анафилактического шока и других ургентных состояний.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Шилкинская, 6В
Владивосток, пр-т Океанский, 41
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