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  3. Ефимова Ирина Арсентьевна
Ефимова Ирина Арсентьевна
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Ефимова Ирина Арсентьевна

Терапевт
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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