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  3. Ефремова Лариса Петровна
Ефремова Лариса Петровна
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Ефремова Лариса Петровна

Физиотерапевт
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Физиотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22 кор. 6
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