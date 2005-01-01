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Егоров Константин Михайлович
6.6
2

Егоров Константин Михайлович

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский институт, Стоматологический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
Владивосток, ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

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