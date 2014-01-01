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Елхов Игорь Владимирович
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Елхов Игорь Владимирович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1984 г. окончания
  • Интернатура Оториноларингология, ВГМИ, ГКБ № 1, г. Владивосток, 1984 г.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ Оториноларингология, ТГМУ, 2016 г.
  • ТУ Профпатология "Предварительные и периодические медосмотров. Экспертиза профпригодности", ИПКСЗ г.Хабаровск, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-отоларинголог, Клиника "Здоровей-ка"
  • Врач-отоларинголог, Медицинский центр "Доктор Тафи"
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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Здоровей-ка
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
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Первичный приём детей
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7 отзывов

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