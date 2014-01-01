Елхов Игорь Владимирович
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1280 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1080 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1150 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
950 р
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