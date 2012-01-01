Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ельмеева Елена Владимировна
7.5
5
Ельмеева Елена Владимировна
Педиатр
Стаж 31 год
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач педиатр участковый, детская поликлиника №5
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бабко
Светлана Вячеславовна
Педиатр
,
Зав. отделением
8.6
3
Записаться
Кичигина
Людмила Александровна
Педиатр
8.9
10
Записаться
Калашникова
Екатерина Николаевна
Педиатр
10
25
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...