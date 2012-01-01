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  3. Ельмеева Елена Владимировна
Ельмеева Елена Владимировна
7.5
5

Ельмеева Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 31 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр участковый, детская поликлиника №5
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
5 отзывов

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