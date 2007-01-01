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Еременко Елена Владимировна
7.2
4
Еременко Елена Владимировна
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
Стоматологический факультет ДВГМУ, г. Хабаровск, 1993 г. окончания
Интернатура, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-хирург, ООО "Колот", с 2007 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Колот
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Острякова, 1
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4 отзыва
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