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Ерёмин Евгений Станилавович
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Ерёмин Евгений Станилавович

Психиатр, Психотерапевт
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, Лечебное дело , 2002-2008 гг.
  • Интернатура по психиатрии, Амурская Государственная Медицинская Академия, 2008-2009 гг.
  • Первичная специализация по психотерапии, Институт Повышения Квалификации Специалистов Здравоохранения, г. Хабаровск, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по психиатрии, Амурская Государственная Медицинская Академия, 2014 г.
  • Повышение квалификации по психотерапии, ВГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Участковый врач-психиатр, ЦРБ Мазановского района Амурской области, 2009-2010 гг
  • Врач-психиатр, Усть-Ивановский психо-неврологический интернат, Амурская область, 2010-2010 г.
  • Врач-психотерапевт, Хабаровская Краевая психиатрическая больница, 2011-2011 г.
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая детская психиатрическая больница
Владивосток, ул. Днепровская, 45
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
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