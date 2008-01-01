Ерёмин Евгений Станилавович
Стаж 12 лет
Принимает детей
Занимается гипнотерапией, проводит сеансы медитации, работает с: соматические заболевания (снятие болевого синдрома, других неприятных ощущений, послеоперационный период, восстановление после различных травм и заболеваний); психосоматика (боли невротического характера, заикание, тики, энурез); проблемы с весом (избыточный вес, булимия, анорексия); душевные недуги (депрессия, страхи, тревожность, панические атаки, различные переживания, навязчивые мысли, нарушения поведения и эмоций, упадок сил и многое другое); зависимости (алкогольная, табачная, игровая, от гаджетов, интернет зависимость, и другие). Проводит тренинги направленные на достижения состояния транса, расширения сознания, раскрытия своих возможностей.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Днепровская, 45
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Загрузка комментариев...