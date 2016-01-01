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Ерёмина Наталья Александровна
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Ерёмина Наталья Александровна

Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет" г. Владивосток. Лечебное дело, 2015 г.
  • ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет" г. Владивосток. Клиническая интернатура. Присвоена квалификация врача дерматовенеролога, 2016 г.
  • ФГАОУ ВО" Российский Университет Дружбы Народов" г. Москва. Профессиональная переподготовка. Присвоена квалификация врача косметолога, 2017 г
Курсы повышения квалификации
  • РУДН г. Москва. Применение микроимплантов (препаратов контурной пластике) в косметологии и эстетической медицине, 2016 г.
  • РУДН г. Москва. Применение препаратов токсина ботулизма в косметологии и эстетической медицине, 2016 г.
  • РУДН г. Москва. Трихология. Диагностика и лечение заболеваний волос. Избранные методы восточной медицины, 2017 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Март 2017 г - декабрь 2019 г, ООО КОСМЕТОЛОГИЯ, врач косметолог
  • Апрель 2017 по настоящее время, МО ДВО РАН, врач дерматовенеролог, трихолог
  • Октябрь 2019 - декабрь 2020 г, ООО ЦЕНТР ФАЛЬК МЕДИКАЛ ВЛАДИВОСТОК, врач дерматовенеролог, трихолог
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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Трихолог
По запросу
Косметолог
По запросу
Центр лазерной косметологии Тисс
Владивосток, ул. Четвертая, 3/1
Первичный приём взрослых
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
По запросу
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