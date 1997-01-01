Евдокимова Зоя Сергеевна

ОУ "Нейрохирургия", Ленинградский институт усовершенствования врачей им. Кирова, 1966 г.

ОУ "Неврология", Институт усовершенствования врачей, г. Новосибирск, 1977 г.

ОУ "Неврология", Институт усовершенствования врачей, г. Москва, 1982 г.