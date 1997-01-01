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  3. Евдокимова Зоя Сергеевна
Евдокимова Зоя Сергеевна
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Евдокимова Зоя Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 56 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет, Хабаровский медицинский университет, 1961 г. окончания
  • Аспирантура на кафедре неврологии, ВГМИ, 1972 - 1975 гг.
  • Защита кандидатской, диплом кандидата медицинских наук, 1977 г.
Курсы повышения квалификации
  • ОУ "Нейрохирургия", Ленинградский институт усовершенствования врачей им. Кирова, 1966 г.
  • ОУ "Неврология", Институт усовершенствования врачей, г. Новосибирск, 1977 г.
  • ОУ "Неврология", Институт усовершенствования врачей, г. Москва, 1982 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог, отделение Краевой клинической больницы, г. Хабаровск, 1961 - 1965 гг.
  • Врач СМП, г. Хабаровск, 1965 -1967 гг.
  • Врач невролог, отделение нейрохирургии, краевая клиническая больница, г. Владивосток, 1967 - 1972 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Исцеление
Владивосток, ул. Карякинская, 29
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Владивостокская клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 57
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
7 отзывов

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