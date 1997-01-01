Евдокимова Зоя Сергеевна
Стаж 56 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Карякинская, 29
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Владивосток, ул. Русская, 57
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
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