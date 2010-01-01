Файрузов Ильдар Газизович
Стаж 8 лет
Лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательной системы. Лечение и профилактика болезней центральной периферической нервной системы.
Мануальная терапия, лечебный массаж
Мануальная терапия, лечебный массаж
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Массажист
По запросу
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Массажист
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Загрузка комментариев...