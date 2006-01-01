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Федченко Екатерина Владимировна
6.3
1
Федченко Екатерина Владимировна
Неонатолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Неонатология, Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Санкт-Петербург, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
Владивосток, ул. Калинина, 55
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
1 отзыв
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